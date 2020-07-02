الخرطوم / بهرام عبد المنعم/ الخليج 365
طالب تجمع الصيادلة في السودان، الخميس، الحكومة الانتقالية بمبلغ 55 مليون دولار بالعملة الأجنبية شهريا، لتوفير المواد الطبية المستوردة للسوق المحلية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لتجمع الصيادلة، وأصحاب الصيدليات، ومستوردي الأدوية، تابعه مراسل الخليج 365.
وقال صلاح جعفر ممثل تجمع الصيادلة: "نطالب بتوفير 55 مليون دولار شهريا موزعة على القطاعين الخاص والعام.. 20 مليون دولار منه لصالح للإمدادات الطبية، و10 ملايين للتصنيع، و25 مليون دولار لقطاع الاستيراد".
وذكر أن إمدادات الأدوية متوقفة حاليا، مضيفا: "لا توجد سياسة بديلة لاستيراد الأدوية، وما تم استيراده في الفترة الماضية للقطاع الخاص يعادل 9 ملايين دولار فقط خلال 6 أشهر، وتمثل 4 بالمئة من الاحتياجات".
ويعاني السودان أزمة حادة في النقد الأجنبي، سببت أزمات متلاحقة في توفير السلع الاستراتيجية، خاصة الدواء والوقود والخبز.
وأوضح جعفر، أن "المخزون الاستراتيجي في الأدوية يواجه نقصانا كبيرا"، معتبرا أن "الوضع أصبح كارثيا بسبب الندرة الدوائية.. الأدوية المنقذة للحياة والحيوية ستنعدم بعد أقل من شهرين، وسندخل في أزمة أكبر".
وزاد: "أدوية الطوارئ ستواجه ذات المشكلة، كما أننا نواجه مشكلة كبيرة في أدوية السرطان، وغسيل الكلى التي سيتسبب غيابها بفقدان الكثير من أرواح المرضى".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، نظم عشرات الأطباء الصيادلة بالسودان، وقفة احتجاجية للتنديد بـ"انعدام" الدواء، في ظل تفشي فيروس كورونا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان مطالب بـ55 مليون دولار شهريا لتلبية حاجته الدوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.