الحوثي: التحالف العربي استهدف مخازن مستلزمات طبية بصنعاء

اليمن/ الخليج 365



اتهمت جماعة الحوثي باليمن، الخميس، التحالف العربي باستهداف مخازن للمستلزمات الطبية في العاصمة صنعاء.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، نشرته وسائل إعلام تتبع الجماعة.



وقال البيان إن "طيران العدوان (التحالف) تعمد، الأربعاء، استهداف مخازن المستلزمات الطبية لمستشفى 48 النموذجي بمديرية السبعين في صنعاء".

وأضاف أن الاستهداف "أدى إلى أضرار بالغة وخسائر في الأدوات والمستلزمات الطبية وترويع المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى".



واعتبر أن الاستهداف "يمثل تهديداً فعلياً لحياة المئات من المواطنين المرضى المستفيدين منها، ويدل على أن دول التحالف تسعى إلى عدم استقرار المنطقة".



واتهم البيان التحالف العربي بأنه "استخدم في بعض هجماته الجوية التي نفذت الأربعاء قنابل انشطارية شديدة الانفجار".

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ولم يصدر حتى الساعة 2:40 ت.غ أي تعليق من التحالف حول اتهامات الحوثي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن التحالف العربي، تنفيذ عملية "نوعية" ردا على هجمات حوثية صاروخية استهدفت مواقع سعودية.



والأربعاء، استأنفت مقاتلات التحالف العربي، غاراتها على مناطق بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو 6 سنوات.



فيما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن سقوط قتيلين وأربعة جرحى، في غارات جوية للتحالف العربي على محافظة صعدة (شمال)، متوعدة بالرد بـ"أقسى العمليات".



ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.



وخلفت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 6 أعوام، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.