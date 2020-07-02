كورونا.. 110 وفيات في العراق و54 في السعودية

عواصم عربية/ الخليج 365-

أعلن العراق، الخميس، تسجيل 110 وفيات بفيروس كورونا، فيما سجلت السعودية 54 وفاة بالوباء.

كما رصدت سلطنة عمان وقطر 3 وفيات لكل منها، إضافة إلى وفاة واحدة في الكويت ولبنان.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 110 وفيات وألفان و184 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 53 ألفاً و708، بينها ألفان و160 وفاة، و27 ألفاً و912 حالة تعاف.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة في بيان، 54 وفاة، و3 آلاف و383 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصغابات ارتفع إلى 197 ألفا و608، بينها 1752 وفاة ، و137 ألفا و669 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 3 وفيات و1361 إصابة بالوباء.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 42 ألفا و555، بينها 188 وفاة، و25 ألفا و318 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 3 وفيات و894 إصابة بالفيروس.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 97 ألفا و897، بينها 118 وفاة، و86 ألفا و597 حالة تعاف.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، وفاة واحدة، و919 إصابة بالوباء.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 47 ألفا و859، بينها 359 وفاة، و38 ألفا و390 حالة تعاف.

وفي لبنان، رصدت وزارة الصحة في بيان، وفاة واحدة، و8 إصابات بالفيروس.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1796، بينها 35 وفاة، 1242 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى عصر الخميس، 10 ملايين و847 ألفا، توفي منهم أكثر من 519 ألفا، وتعافى ما يزيد على 6 ملايين و65 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.