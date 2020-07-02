قافلة مساعدات أممية تدخل "إدلب" عبر تركيا

هطاي/ الخليج 365 أرسلت الأمم المتحدة 44 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عبر الأراضي التركية.

وقال مراسل الخليج 365، إن المساعدات الأممية دخلت الخميس إلى إدلب من معبر "جيلوة غوزو" بولاية هطاي جنوبي تركيا. وذكرت مصادر مطلعة أن المساعدات الإنسانية الموجودة في الشاحنات، ستوزّع على المحتاجين في إدلب وريفها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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