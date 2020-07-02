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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع ارتفاع معدل هطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة في حالة مطرية تبدأ يوم الجمعة وتزداد يوم السبت الموافقين 3-4/7/2020 مـ.
وأشارت الهيئة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر إلى توقعها بهطول الأمطار الرعدية ،مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة، على مناطق الرياض ونجران وعسير وجازان والباحة.
ولفتت الهيئة إلى وجود أكثر من 33 محافظة في هذه المناطق يزداد فيها هطول الأمطار.
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