شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة استهداف «التحالف» لطائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي الملكي مقطع فيديو يظهر جانباً من عمليات اعتراض الطائرات من دون طيار الـ8 التي حاولت الميليشيات الحوثية أن تستهدف بها المدنيين في المملكة.

وأظهر مقطع فيديو استعرضه المتحدث خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لحظة استهداف ثلاثة من الطائرات المسيرة التي أطلقتها الميليشيات في انتهاك واضح للقانون الدولي بتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأوضح المقطع عملية استهداف عدد من مواقع مخازن وورش الصواريخ الباليستية بجبل النهدين بمحافظة صنعاء.