شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مراكز «تأكد» تقدم خدماتها لمن لا تظهر لديهم أعراض «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أنه تم فحص فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ لأكثر من 255 ألف مراجع حول المملكة خلال 30 يوم عبر مراكز “تأكد”.

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وأضافت “الصحة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن “تأكد” تقدم خدماتها لمن لا تظهر لديهم أعراض فيروس كورونا المستجد ويريدون الاطمئنان على صحتهم.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على خطط توسعية للتواجد في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى حجز المواعيد عبر تطبيق صحتي (أضغط هنا)