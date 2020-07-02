شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مراكز «تأكد» تقدم خدماتها لمن لا تظهر لديهم أعراض «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، أنه تم فحص فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ لأكثر من 255 ألف مراجع حول المملكة خلال 30 يوم عبر مراكز “تأكد”.
وأضافت “الصحة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن “تأكد” تقدم خدماتها لمن لا تظهر لديهم أعراض فيروس كورونا المستجد ويريدون الاطمئنان على صحتهم.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على خطط توسعية للتواجد في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى حجز المواعيد عبر تطبيق صحتي (أضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: مراكز «تأكد» تقدم خدماتها لمن لا تظهر لديهم أعراض «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.