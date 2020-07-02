قطر: 3 وفيات و894 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الخميس تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليصل عدد حالات الوفاة الى 118 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها ان 894 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) سجلت اليوم ايضا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 97897 حالة.

وكشفت عن تسجيل 2632 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطر إلى 86597 حالة.