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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيفانيشين.. أول رائد فضاء «يصوّت» من مدار الأرض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أصبح رائد الفضاء الروسي أناتولي إيفانيشين أول إنسان يصوت عبر الإنترنت من وكالة الفضاء الدولية على ما ذكرت وكالة «روسكوسموس» الروسية للفضاء.
ويقيم إيفانيشين في المحطة منذ مطلع أبريل وهو صوّت في إطار استفتاء حول إصلاح دستوري في روسيا على ما أوضحت الوكالة الروسية في بيان.وأكد البيان «أصبح أناتولي إيفانيشين أول إنسان يصوت من المدار عبر الإنترنت». وكان هذا الاستفتاء حول إصلاح دستوري من شأنه السماح خصوصاً لفلاديمير بوتين تعزيز سلطته، مقرراً في أبريل في الأساس لكنه أرجئ بسبب فيروس «كورونا» المستجد.
ولتجنب توافد الكثير من الناخبين على مراكز الاقتراع من دون التأثير على نسبة المشاركة، استمر التصويت من 25 يونيو إلى الأول من يوليو. وقد سمح لسكان موسكو ونينجي نوفغورود (فولغا) بالتصويت الإلكتروني أيضاً.
ويملك إيفانيشين عنواناً دائماً في موسكو ما سمح له بالتصويت إلكترونياً عبر موقع مكرس لهذه الغاية الثلاثاء.
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