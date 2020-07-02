عمومية اتحاد كرة القدم تعتمد اللجان القضائية والتحكيمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، اجتماعها غير العادي رقم (1) لسنة 2020 بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم رئيس الجمعية العمومية وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية.

واستعرض محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة جدول أعمال الاجتماع الذي اشتمل على التحقق من النصاب القانوني بحسب المادة رقم 45 من النظام الأساسي، حيث حضر عدد 31 عضواً من أصل 32.

وألقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الجمعية العمومية كلمة تقدم فيها بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على تواجدهم في الاجتماع وحرصهم على الخروج بقرارات تخدم مصلحة الكرة الإماراتية وتدفعها إلى الأمام، مؤكداً ثقته بتعاون كافة الأطراف والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى أهدافنا المنشودة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «نود أن نثمن دور قيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص ولا ننسى كذلك تعامل قيادتنا بحكمة مع الأوضاع الصحية الراهنة وحرصها على سلامة أفراد مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، والشكر موصول إلى كل الجهات المختصة بالدولة التي عملت ليلاً ونهاراً من أجل سلامتنا».

وأضاف: «مرّ النشاط الرياضي في العالم أجمع بتحديات غير مسبوقة نتيجة جائحة كورونا، حيث توقفت المسابقات وتأجلت بطولات وأصبح العمل عن بعد حلاً بديلاً، وعلى الرغم من كل هذه الظروف المعقدة، إلا أننا وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة اتخذنا قرارات مدروسة تحمي رياضيينا وجمهورنا ومجتمعنا من آثار الفيروس، وكذلك بقينا على اتصال دائم بالاتحادين الآسيوي والدولي من أجل معرفة التطورات ومصير المسابقات القارية والدولية لكي نخطط ونعمل بناء على هذه المعرفة».

وتابع: «هناك أشياء كثيرة تنتظر الكرة الإماراتية، منها عودة المسابقات والتدريبات وإعداد المنتخب الوطني الذي يعد أولوية قصوى بالنسبة لنا، وكذلك نعمل على وضع استراتيجية تخص مستقبل اللعبة الشعبية في بلادنا من أجل أن تحقق أهدافها في المستقبل وتبلغ منصات التتويج».

بعد ذلك تم تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر وهم عايض مبخوت الهاجري ممثل نادي الجزيرة، محمد علي العامري ممثل نادي الوصل وخالد سعيد النقبي ممثل نادي اتحاد كلباء.

واعتمدت الجمعية العمومية رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والتحكيمية لاتحاد الكرة، حيث أكد الأمين العام أن اللجان ستواصل عملها بأثر فوري حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة المتوقع إقامتها في أواخر شهر أغسطس من العام الجاري بهدف استمرارية العمل لهذه اللجان على القضايا المنظورة في الوقت الحالي أو ما قد يطرأ في أي وقت.

وجاء تشكيل اللجان على النحو التالي:

لجنة الانضباط:

سعيد محمد الحوطي (رئيساً)

حمدان رشود الزيودي (نائباً)

حسن محمد الشيباني (عضواً)

عبدالله إبراهيم الحمادي (عضواً)

سلمان محمد الطويل (عضواً)

لجنة الاستئناف:

عادل عبدالله الجنيبي (رئيساً)

الدكتور / صالح راشد الحمراني (نائباً)

جاسم عبدالله النقبي (عضواً)

علي محمد المهري (عضواً)

سعيد محمد الغافري (عضواً)

غرفة فض المنازعات:

عيسى محمد صالح الحوسني (رئيساً)

علي سلطان الحداد (نائباً)

حسين يسلم أحمد (عضواً)

حسن عبدالله مراد (عضواً)

خالد عبيد خادم (عضواً)

حمد إبراهيم الأستاذ (عضواً)

محسن مصبح (عضواً)

إسماعيل راشد إسماعيل (عضواً)

هيئة التحكيم:

عبدالله حسن الطاهر (رئيساً)

القاضي / علي شامس المدحاني (نائباً)

الدكتور / محمد المر (عضواً)

الدكتور / إبراهيم الملا (عضواً)

الدكتور / أحمد سليمان (عضواً)

حميد غلام درويش (عضواً)

عبدالعزيز إبراهيم الأبلم (عضواً)

فيصل أحمد الحداد (عضواً)

عارف محمود ميرزا (عضواً)

حميد ربيع السويدي (عضواً)

شهاب حمد بوشهاب (عضواً)

خالد محمد الزرعوني (عضواً)

وقررت الجمعية العمومية قبول عضوية أندية الدرجة الثانية دون أن يكون لها الصلاحيات التي يتمتع بها الأعضاء الحاليين، وخولت الجمعية مجلس الإدارة باستيفاء المستندات اللازمة في هذا الشأن وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد.