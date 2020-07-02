صندوق الوطن ينظم لقاء تعريفياً لطلبة الدورة الثالثة من مبادرة «موهبتنا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم صندوق الوطن لقاء للطلبة المشاركين في الدورة الثالثة من مبادرة «موهبتنا»، والذين يصل عددهم إلى 80 طالباً وطالبة تم ترشيحهم من قبل وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي؛ للمشاركة في البرنامج؛ وذلك ضمن السعي لاكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين الإماراتيين، وتزويدهم بأفضل الأدوات؛ لتمكينهم وتطوير قدراتهم للتفوق في المستقبل.

ويهدف اللقاء إلى توعية الطلبة بالمبادرة وأهدافها الرئيسية، وتعريفهم كذلك بالبرامج المتخصصة التي تم إعدادها وتصميمها وفق أعلى المعايير؛ لتناسب طموحاتهم، ويقدمها رواد عالميون؛ لتمكين الطلبة من تعزيز قدراتهم، وإكسابهم المهارات الجديدة، إضافة إلى إطلاع الطلبة على جهود ومبادرات كافة المؤسسات في تطوير قدرات ومهارات الطلبة الموهوبين في الدولة.

وقال أحمد محمود فكري مدير عام صندوق الوطن بالإنابة: إننا نفخر بانضمام مجموعة من نخبة الطلبة الموهوبين في الدولة لبرنامج "موهبتنا" في صندوق الوطن، والذي نقدمه بدعم من شركة الدار العقارية، وشركة ومجموعة علي وأولاده، وشركة إعمار العقارية، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي؛ لاكتشاف الطلبة الموهوبين؛ وذلك بالتعاون مع جامعة «جونز هوبنكنز الأمريكية لتنفيذ البرنامج»، وأضاف: «نسعى مع شركائنا إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في الدولة، واستقطاب أفضل الخبرات على مستوى العالم؛ لدعمهم بالعلوم المتقدمة ومهارات المستقبل ».

من جانبها، توجهت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، بالشكر إلى صندوق الوطن على مبادراتهم؛ لتمكين الطلبة الموهوبين من أبناء الوطن، والعمل من خلال منظومة متكاملة من الشركاء الاستراتيجيين على توفير أفضل البرامج لهم.

وبيّـنت أن أحد أهم محاور منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين في وزارة التربية والتعليم هو عقد الشراكات مع الجهات المتخصصة في توفير برامج رعاية الموهوبين بمعايير عالمية.

وقالت: إننا نؤمن أن الطلبة الموهوبين هم أحد أهم الركائز؛ لتحقيق رؤية الإمارات للخمسين عاماً القادمة وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم؛ نجد الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للاستثمار في قدرات الطلبة الموهوبين؛ لأن قدرات وعقول أبناء الوطن قادرة على إيجاد الحلول، وتخطي الحدود، والمساهمة في تقديم أفضل الإنجازات للعالم.

من جهتها، أعربت الدكتورة منى العامري، مدير البرامج الإثرائية بدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن الفخر بأبنائنا الموهوبين المشاركين في برنامج «موهبتنا» والطلبة الراغبين في التسجيل في هذا البرنامج والذي يدل على مدى جديتهم في تلقي كل ما هو جديد؛ لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتمكينهم من الحصول عل روافد جديدة تزودهم بالعلم والمعرفة لتمكنهم من تحقيق المستقبل الذي يطمحون إليه.

ويسعى البرنامج إلى اكتشاف 2000 طفل إماراتي موهوب، ورعاية 500 منهم على الأقل، ودعم قبول 60 في المئة منهم في أفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم.

وقد تمكن البرنامج من اكتشاف 314 موهوباً، إضافة إلى 52 موهوباً تم ترشيحهم من وزارة التربية والتعليم، و28 موهوباً بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة.

وقدم صندوق الوطن من خلال مبادرة موهبتنا دعمه لـ225 طالباً وطالبة أنهوا برامج إثرائية مختلفة خلال العامين الماضيين كما انضم 70 موهوباً إلى برنامج تقوية اللغة الإنجليزية، إضافة إلى 81 موهوباً تم إرشادهم وتعريفهم إلى عملية التقديم على الجامعات، وتعزيز حصولهم على أفضل المنح والبعثات داخل وخارج الدولة.

(وام)