شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يبدأ تجمعه بالفحوص الطبية ويطلق تحضيراته 11 يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى
دشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تجمعه بإجراء الفحص الطبي للاعبين، تمهيداً لاستئناف نشاطه، والعودة إلى التدريبات يوم 11 يوليو/تموز الجاري.
وعدل الوحدة من موعد بداية التدريبات والذي كان مقرراً له يوم الأحد 5 يوليو الجاري؛ ذلك تماشياً مع قرار اتحاد كرة القدم الذي صدر مؤخراً.
ورتبت شركة كرة القدم عودة الثنائي الأجنبي الكونجولي بول مبوكو؛ والكوري الجنوبي لي ميونغ إلى العاصمة أبوظبي عبر الطلبات التي تقدم لرابطة المحترفين، ومن المتوقع وصولهما قبل انطلاق التدريبات في 11 يوليو/تموز الجاري، بينما يتواجد الثلاثي البرازيلي لوكاس والأرجنتيني بيدرو بيمنتا والإسباني جاسبار في أبوظبي.
وتنتظر شركة الوحدة لكرة القدم أكثر من ملف ضمن ترتيبات ومتطلبات الموسم الجديد، حسمها في الفترة المقبلة؛ حيث يحتاج الوحدة الى التعاقد مع مدرب جديد للفريق عقب الإعلان عن انتهاء مهمة الإسباني خوسيه خميينز، وحتى الآن لم ترشح أسماء محددة يتم التفاوض معها، وكما يبحث الوحدة عن مهاجم بديلاً للأرجنتيني سبستيان تيجالي الذي انضم إلى النصر عقب 7 مواسم أمضاها في قلعة العنابي، إضافة الى التعاقد مع جناح يسار في مكان الإسباني جاسبار والذي ما يزال مرتبطاً بعقد مع النادي لموسمين وإذا لم يوقف النادي بيع بطاقته أو إعارته سيظل اللاعب ضمن خيارات الفريق.
وعلم «الخليج الرياضي» أن النادي يرصد عدداً من الأسماء معظمهم من أمريكا اللاتينية؛ حيث إن هناك اثنين منهم من البرازيل.
أما على مستوى اللاعبين المواطنين لم يقم النادي بالتعاقد مع أي لاعب محلي، بينما غادر الفريق في الفترة الأخيرة الدولي حمدان الكمالي بمخالصة بين الطرفين، وانتقل خالد الظنحاني إلى الشارقة، ومحمد الحمادي إلى بني ياس؛ بعد انتهاء إعارته للسماوي، وتمت إعارة الثنائي حسين عباس وماجد عبد الله إلى بني ياس لموسم.
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