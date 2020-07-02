بطولة حصرية للإمارات.. عشاق فورمولا1 يتأهبون لتحدي أسرع «بت ستوب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت (ريد بُل) «تحدي ريد بُل بِتْ ستوب»، وهو عبارة عن مسابقة على الإنترنت، مفتوحة للمتنافسين في دولة الإمارات حصراً، مع جوائز رائعة تنتظر الفائزين، ويأتي ذلك تلبية للشعبية المتزايدة التي تشهدها رياضة سباق السيارات الفورمولا1، والحماس المصاحب للحدث العالمي الذي يقام سنوياً في حلبة مرسى ياس، في أبوظبي.

وتبحثُ (ريد بُل) عن أشخاص من محبي رياضة المحركات، يعتبرون أن في إمكانهم خوض تحد مميز جداً: كسر الرقم القياسي الخاص بتحدي «ريد بُل رايسينج دي إتش إل» لأسرع توقف في المرآب الذي سجّل العام الماضي، فخلال سباق الجائزة الكبرى البرازيلي لعام 2019، نجح طاقم منطقة الصيانة فيتسجيل توقف ثان بزمن مذهل بلغ 1,82 ثانية فقط، ما ساعد سائق الفريق، ماكس فيرشتابن، على الفوز بالسباق.

وعلى الراغبين في المشاركة زيارة الصفحة الرسمية للمسابقة، والبدء باللعب، أما هدف اللعبة فهو بسيط: قم باختيار الإطارات التي تريد تركيبها، استعمل الإشارات الخاصة بالتوقف، ورفع السيارة، وتبديل الإطارات قبل إعادة إنزال السيارة وإطلاقها في أسرع وقت ممكن، وسيتم تحويل الزمن الذي تحققه إلى الوقت الحقيقي مع معادلتنا الخاصة باحتساب سرعتك، ودقتك مع الفريق.

وسيتم الإعلان عن نتائجك مع نهاية اللعبة، ويمكنك أن تختار أن تدرجها في لائحة ترتيب الصدارة، أو أن تعيد الكرة لتحاول كسر الرقم القياسي العالمي من جديد.

ولا شك في أن أعضاء طاقم التوقف الخاص بالصيانة هم بمثابة الجندي المجهول في عالم الفورمولا 1، من السرعة إلى الدقة، والتفاني، لوا يمكن تصوّر أهمية العمل الذي يُجرَى بظرف ثوان فقط في مرآب الصيانة.

فعلى سبيل المثال، هل كنت تعلم أن فرق الفورمولا 1 تُخضِع طاقم مرآب الصيانة لبرامج محددة للياقة البدنية؟ ويمكن لهذه الفرق أن تجري تمارين حتى ست مرات أسبوعياً، مع جلسات منتظمة في النادي الرياضي، إضافة إلى برامج تدريب خاصة، وغير ذلك الكثير.