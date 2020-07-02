الهلال يلغي معسكر الطائف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قرر نادي الهلال السعودي إلغاء البرنامج الإعدادي المقرر في مدينة الطائف للفريق الكروي الأول، والذي كان مقرراً تنفيذه بدءاً من الأسبوع المقبل، واستبدل الأزرق برنامجه بمعسكر داخلي قواعده في الرياض مع تأمين مباريات ودية قبل استئناف الدوري في 4 أغسطس/ آب المقبل.

وأعلن الروماني رازفان مدرب الفريق قائمة الثلاثين لاعباً التي سيعتمد عليها في بقية الموسم، وهي الأسماء نفسها التي كان يعتمد عليها قبل تعليق النشاط الرياضي، بعد تمديد عقود ادواردون والشلهوب، وصالح الشهري، حتى نهاية الموسم.

على صعيد متصل، تقرر وصول المحور الكولومبي كويلار إلى الرياض غداً، عبر رحلة خاصة تمر بساباولو البرازيلية.

من جانبه، أعلن نادي العاصمة الشباب تمديد عقد ظهيره حسن معاذ حتى نهاية الموسم، ولا يزال الليث بانتظار وصول مدافعه الجزائري جمال بالعمري الذي يحول تعليق التحليق الجوي في بلاده من دون الالتحاق بالفريق.