تايوان «تبيد العدو على الشاطئ» وسط توتر مع الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت القوات المسلحة التايوانية تدريبات بالذخيرة الحية على ساحلها الغربي، الخميس، تحت مسمى «إبادة العدو على الشاطئ»، في ظل توتر متصاعد مع الصين، وقبل المناورات السنوية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الشهر.

قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن التدريبات في منطقة ساحلية تواجه مضيق تايوان الحساس تحاكي صد محاولة هبوط من قبل قوات «العدو» وصد أي محاولات «غزو». وأضافت الوزارة، أن التدريبات شملت أحدث طائرات تايوان المقاتلة من طراز«إف1- في» وطائرات الهليكوبتر الهجومية والدبابات والمدفعية، موضحة صوراً لأعمدة المياه في البحر حيث أصابت الذخائر أهدافها.

واشتكت تايوان في الأشهر الأخيرة من دوريات جوية صينية متكررة بالقرب من الجزيرة التي تطالب بها بكين.

وتجري تايوان في وقت لاحق من هذا الشهر مناورات هان كوانج العسكرية السنوية الرئيسية، والتي تم تأجيلها من وقت سابق من هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد.

يذكر أن الجيش التايواني مدرب جيداً ومجهز تجهيزاً جيداً، ومعظمه بأسلحة أمريكية الصنع، وجعلت الرئيسة تساي إنج - ون تعزيز دفاعات الجزيرة أولوية قصوى منذ فوزها برئاسة البلاد لأول مرة في عام 2016.