100 مشروع في برنامج «ريادة» بعجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن تجاوز عدد المشاريع المنتسبة لبرنامج «ريادة» للرخص المنزلية لأكثر من 100 مشروع منذ إطلاق البرنامج في مارس الماضي، وحظيت مشاريع خلط وتعبئة العطور وتحضير الحلويات الشعبية ومراكز التجميل والعناية الشخصية للنساء بأكثر المشاريع إقبالاً.

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال: «تم إطلاق برنامج ريادة في عام الاستعداد للخمسين بهدف تشجيع المواطنين على ممارسة العمل التجاري والمهني والانطلاق في مجال الريادة والأعمال الحرة، ويتميّز في منح ترخيص للأنشطة الاقتصادية التي يسمح بمزاولتها داخل المنازل للمواطنين من الدولة القاطنين في إمارة عجمان، مع إعفاء من كافة الرسوم المحلية لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار الترخيص، كما تتاح قائمة الأنشطة الاقتصادية للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، في حين تخضع أنواع الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة في هذه القائمة إلى دراسة وتقييم بعد تقديم الطلب لاستخراج الموافقة».

وأشار في هذا الصدد إلى أن إمارة عجمان حريصة على ترسيخ واستدامة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وداعمة لقطاع الأعمال وفق رؤية عجمان 2021، مشدداً على أن دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار يُمثّل هدفاً استراتيجياً للدائرة، ويُعد برنامج ريادة خطوة مهمة في دعم تأسيس الأعمال وتعزيز مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي.

وأكدت عائشة كاجور النعيمي، مدير قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج ريادة يُعتبر أول برنامج من نوعه في الإمارة يخدم فئتي الرجال والسيدات لمزاولة النشاط التجاري من المنزل، بهدف رفع مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وأوضحت أن جميع المشاريع المنتسبة لبرنامج ريادة تحصل على دعم الدائرة من خلال العضوية التلقائية في برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «تعزيز»، والذي يقوم بدوره بدعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع من خلال الاستشارات الاقتصادية، ودراسات الجدوى، وتنظيم الورش التدريبية على مدار العام، والمبادرات الترويجية والتسويقية المختلفة.