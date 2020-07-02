10 شركات ناشئة تمثّل الإمارات في كأس العالم لريادة الأعمال

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أعلنت منصة التكنولوجيا العالمية «هب71» (Hub71) وجهة التنظيم الوطنية الإماراتية لمسابقة «كأس العالم لريادة الأعمال 2020»، عن بدء جهود البحث عن أفضل الشركات الناشئة التي لا تزال في مرحلة التأسيس الأولى العاملة بكافة القطاعات على امتداد إمارات الدولة. وسوف يتم اختيار الشركات الناشئة لتشكيل أول فريق لدولة الإمارات يشارك في المسابقة ضمن فعاليات منتدى «مسك العالمي» المقرر انعقاده في الرياض خلال شهر أكتوبر المقبل. ويعد كأس العالم لريادة الأعمال أكبر مبادرة عالمية لروّاد الأعمال، حيث ستشهد مشاركات من 187 دولة من جميع أنحاء العالم. وقد استقطبت المسابقة أكثر من 100 ألف مشارك في نسختها الافتتاحية عام 2019.

ومن المقرر أن يتم اختيار 10 شركات ناشئة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها خلال شهري يوليو وأغسطس، على أن يتم إغلاق باب التقديم في 20 أغسطس 2020. وسوف تحصل الشركات التي تستوفي شروط التأهل على جوائز مالية مميزة بقيمة مليون دولار وفرص تمويل إضافية والاستفادة من برامج مسرّعات وموارد، وجوائز عينية يتجاوز إجمالي قيمتها 75 مليون دولار.

وقال أحمد علوان، رئيس الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بمنصة «هب71»: لا تقتصر أهمية مشاركة فريق الإمارات في كأس العالم لريادة الأعمال 2020 على إظهار قدرات الابتكار في مجال التكنولوجيا التي تحظى بها دولة الإمارات أمام المشاركين والحضور في المسابقة من جميع أنحاء العالم فحسب، بل ستسلط المشاركة الضوء على الشغف والحافز للعمل كفريق واحد. وبصفتنا جهة التنظيم الوطنية لدولة الإمارات، فإننا نواصل البحث عن أفضل الشركات الناشئة المبتكرة والتي تثق بقدراتها المميزة للتمثيل المشرّف للدولة في هذه البطولة العالمية. ونحن نتطلع إلى مشاركة المزيد من الشركات الناشئة لتمثيل الإمارات في واحدة من أكبر المسابقات التكنولوجية على مستوى العالم.

وقد شهدت نسخة العام الماضي للبطولة توقيع منصة «هب71» مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك)، بهدف إرساء خطوات تجاه توفير سوق أكثر ديناميكية للشركات الناشئة بين دولة الإمارات والسعودية. وتم في إطار مذكرة التفاهم هذه اختيار «هب71» كشريك وطني من دولة الإمارات لكأس العالم لريادة الأعمال 2020.

وقال جوناثان أورتمانز، رئيس شبكة ريادة الأعمال العالمية: يتحلى روّاد الأعمال بروح المخاطرة والقدرة على تقديم أفكار مبتكرة ومميزة، ومواجهة التحديات دائماً. وقد أصبح العالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للمزيد من أفكار روّاد الأعمال، وطرح حلول مبتكرة تساهم بتغيير العالم ليكون مكاناً أفضل. ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية كأس العالم لريادة الأعمال الذي سيدعم مؤسسي الشركات في جميع مراحل الأعمال للقيام بهذا الدور.