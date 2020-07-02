«السلامة الغذائية» في أبوظبي تجيز لعدد من المنشآت استقبال الجمهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، عن سماحها لعدد من المنشآت الغذائية من مطاعم وكافتيريات ومقاه واقعة خارج المراكز التجارية في إمارة أبوظبي، باستئناف نشاطها التجاري، واستقبال الجمهور، بعد التحقق من استيفائها لجميع المتطلبات وتطبيق الإرشادات والتعليمات اللازمة لضمان سلامة المستهلك. وذلك مواصلة لجهود الهيئة في رفع مستوى السلامة الغذائية في الإمارة في ظل الظروف الراهنة.

وقال الدكتور محمد الحمادي، مدير إدارة التشريعات في الهيئة: «وضعنا في وقت سابق بالتنسيق مع شركائنا، جملة من الاشتراطات الصحية والوقائية تمثلت في إلزام العاملين في المنشأة بإجراء فحص «كوفيد-19» للتحقق من لياقتهم الصحية وخلوهم من الفيروس، وتحديد الطاقة الاستيعابية للمنشأة بحيث لا تتجاوز 40%، وترك مسافة لا تقل عن 2.5 متر بين طاولات تقديم الطعام، وإلغاء أماكن الانتظار، على أن لا يتجاوز عدد الذين يشغلون الطاولة الواحدة 4، وإجراء قياس حرارة لجميع الزوار قبل دخولهم، وعدم تقديم خدمة البوفيه المفتوح ونماذج الطعام وضيافة الاستقبال والشيشة، وإلزام العاملين باستخدام الكمامات والقفازات طوال الوقت، والتزام الزوار كذلك بارتداء الكمامات والقفازات.

وأكد أن هذه الاشتراطات ألزمت بوقف النشاط التجاري للمنشأة حال أصيب أحد العاملين فيها بـ«كورونا»، وتوجيه جميع العاملين إلى أقرب مركز مسح لإجراء الفحوص اللازمة والتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى، وإجراء تعقيم وتنظيف يومي شامل للأسطح والمعدات في المنشأة وإتاحة مواد التعقيم على مداخلها، والتعقيم الدوري للطاولات والمقاعد بعد كل استعمال ودورات المياه بشكل متكرر، والالتزام باستعمال أدوات المائدة المصممة للاستخدام لمرة واحدة، إلا في حال وجود أجهزة غسل الأطباق الحرارية.

وأشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، أنشأت صفحة خاصة في حسابات المنشآت الغذائية على موقعها الإلكتروني، ودعتها عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة لتعبئة بيانات العاملين فيها لتوفير الفحص الخاص بكوفيد-19 مجاناً لجميع المنشآت الغذائية الراغبة باستئناف نشاط استقبال الجمهور، فضلاً عن تنفيذها حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من الالتزام.