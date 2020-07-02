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الإمارات تدعم بيرو بـ5 أطنان من المساعدات الطبية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات صباح الخميس، طائرة عاجلة إلى ليما - بيرو، على متنها 5 أطنان من المساعدات اللازمة، لتعزيز جهود نحو 5 آلاف من العاملين في المجال الطبي لاحتواء فيروس «».
وقال جاسم الشامسي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في ليما: «إن إرسال طائرة المساعدات الطبية إلى بيرو، دليل على امتداد مظلة المساعدات الإماراتية لكل أنحاء العالم، إيماناً من القيادة الرشيدة بأننا نعيش في عالم واحد، يجب أن يتضامن ويتعاون ويوحد جهوده وإمكاناته في مواجهة جائحة تعد الأخطر على البشرية في العصر الحديث».
وأضاف «مساعدات الإمارات إلى بيرو تعكس قوة العلاقة بين البلدين التي تمتد لفترات طويلة من التعاون البناء والتوافق على كل الصعد. كما تأتي في إطار العمل الدؤوب للدولة لمد يد العون لأبناء شعبها الصديق، بالمساهمة في دعم العاملين في المجال الطبي، وإمدادهم بالأدوات والمستلزمات لتعزيز جهودهم في مواجهة الجائحة».
يذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 1000 طن من المساعدات إلى أكثر من 70 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.
(وام)

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