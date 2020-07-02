التحالف العربي: سنقطع يد من يحاول استهداف السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، الخميس، إن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، معرباً عن رفضه الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية، كما اتهم «الحرس الثوري» الإيراني باستخدام جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات.

وشدد المالكي، خلال مؤتمر صحفي، على أن التحالف سيتخذ إجراءات صارمة ضد ميليشيات الحوثي، إذا حاولت استهداف مناطق مدنية، وأنه سيقطع الأيدي التي تحاول استهداف مناطق في المملكة، لافتاً إلى أن التحالف يتعاون مع دول صديقة، وشقيقة في تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية.

وأكد العقيد تركي المالكي، أن استهداف المنشآت المدنية «خط أحمر»، ولن يتم السماح به، مشيراً إلى أن الجيش اليمني التزم ضبط النفس مدة 45 يوماً لم تلتزم خلالها الميليشيات، موضحاً أنه تم تسجيل 4276 انتهاكاً حوثياً خلال مدة الـ45 يوماً، وأنه تم رصد 118 صاروخاً باليستياً أطلقتها الميليشيات الحوثية، واعترضتها الدفاعات السعودية.

وعرض المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، صوراً تظهر اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، إضافة إلى صور لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ والألغام في مناطق سكنية، وأن جبل النهدين أحد مراكز تخزين الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات.

وفي سياق متصل، عرض التحالف صوراً لضبط شحنة أسلحة إيرانية مهربة إلى الميليشيات الحوثية في إبريل/ نيسان الماضي، متهماً إيران والميليشيات الحوثية بخرق القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى اليمن، كاشفاً في الوقت ذاته أن إيران استخدمت شبكة للجريمة المنظمة في تهريب 16 شحنة سلاح إلى ميليشيات الحوثي.

وأضاف العقيد تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي تحاول استخدام خزان صافر كأداة ضغط على الحكومة اليمنية، منوهاً بالتعنت الحوثي أمام وصول خبراء الفريق الأممي إلى خزان صافر، محملاً الميليشيات المسؤولية عن أي تسرب، أو انفجار لخزان صافر.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن، الأربعاء، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لميليشيات الحوثي الإرهابية.

وذكر التحالف أن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية لميليشيات الحوثي، واستجابة للتهديد الذي يمثله الانقلابيون.

وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي، فإن التحالف العربي أطلق العملية العسكرية ضد الحوثيين بعد أن صعّدوا في الآونة الأخيرة هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود.

وأطلق الحوثيون صواريخ وصلت العاصمة السعودية الرياض، الأسبوع الماضي، في أول هجوم من نوعه منذ انتهاء وقف لإطلاق النار، الذي أعلن لستة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، في نهاية مايو/ أيار، وقال التحالف إنه تصدى للهجوم.

وفي وقت سابق، نشرت قوات التحالف، مقطع فيديو يوضح كمية الأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها قبالة سواحل محافظة المهرة، وكانت في طريقها لميليشيات الحوثي منتصف إبريل/ نيسان الماضي.