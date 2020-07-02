شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا وأمريكا تحبطان تهريب مخدرات بـ286 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت حكومة كولومبيا، الأربعاء، إنها ضبطت في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة أكثر من 7.5 طن من الكوكايين، قيمتها 286 مليون دولار.
وأضافت في بيان، أن المخدرات كانت مخبأة وسط منتجات بناء، وكان يجري نقلها من مدينة قرطاجنة الساحلية، إلى بنما، مضيفة: إنها تخص هياكل لتهريب المخدرات مرتبطة بعصابة جلف المسلحة المنظمة، وكانت ستتسلمها عصابات إجرامية أخرى في أمريكا الوسطى وأوروبا.
من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الشهر الماضي، إن إنتاج الكوكايين النقي في كولومبيا زاد بنسبة 1.5% العام الماضي، إلى 1137 طناً، رغم تقلص مساحة زراعة مادة الكوكا المكونة الأساسي للكوكايين.
ورغم جهود مكافحة المخدرات المستمرة منذ عقود، لا تزال كولومبيا واحدة من أكبر منتجي الكوكايين في العالم، وتقول مصادر أمنية، إن المتمردين اليساريين والعصابات الإجرامية والجماعات المسلحة اليمينية السابقة، ضالعون في إنتاج الكوكايين ونقله إلى مستهلكين في أمريكا الشمالية، وأوروبا، بشكل أساسي.
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