إزالة 3 أطنان مخلّفات من شواطئ دبا الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الفجيرة: أمير السني

نفذت بلدية دبا - فرع البدية، في الأسبوع الماضي، حملة لتنظيف ميناء البدية، ونتج عنها إزالة كميات كبيرة من المخلفات قدّرت بـ 3 أطنان من النفايات والمواد البلاستيكية والمعدنية والأخشاب، وبعض أدوات الصيد منها: قراقير قديمة، وشباك صيد. حيث تشكل هذه المواد ضرراً كبيراً، لاسيما على الثروة البحرية وتهدد حياتها ووجودها.

وأكد المهندس حسن اليماحي، المدير العام، أن حرص البلدية على تكثيف حملات التنظيف والبرامج التوعوية طوال العام، يأتي ضمن إطار التزامها بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، ما يتفق مع سياساتها في الحفاظ على البيئة الطبيعية والبحرية، وحماية الحياة الفطرية، وجمالية الشواطئ والأماكن السياحية في المدينة، حيث تعدّ مدينة دبا وجهة سياحية للزائرين والسائحين والمقيمين لطبيعتها الخلابة، إلى جانب توعية الجمهور بمخاطر الملوثات على البيئة، وبالأخص البحرية وسعيها لمكافحة المظاهر والممارسات السلبية.