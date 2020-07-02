رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يصل إلى موسكو

وقال بلحيق ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول وصول صالح إلى موسكو: "نعم وصل رئيس المجلس اليوم".

من جانبه أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الكريم المريمي، زيارة صالح إلى موسكو اليوم، قائلا: "يرافق عقيلة صالح في زيارته إلى موسكو، اليوم، وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة".

وتمكنت حكومة الوفاق الليبية بدعم من تركيا في وقت سابق، من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس.

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما تشهد البلاد انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

وتدعو روسيا الأطراف المتنازعة إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للخلافات، وقد استضافت في مطلع العام طرفي النزاع، المشير حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ولكن اللقاء لم يسفر عن اتفاق.