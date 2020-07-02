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وأعلنت الداخلية الكويتية في بيان أن القوات الأمنية تتعامل مع أحد الأشخاص المطلوبين وهو مسلح، حيث قام بإطلاق عدة أعيره نارية وأصاب مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.
وتمت محاصرة المنزل الذي كان يحتمي بداخله في منطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع، وتم التعامل مع المسلح.
وحضر إلى المنطقة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقيادات والوزراء للإشراف على العملية وأعطي المسلح المتحصن عدة إنذارات بالخروج لكنه لم يظهر أي تعاون حتى بعد إطلاق قنابل الدخان إلى أن قام بإنهاء حياته.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب محاصرة الشرطة الكويتية له 6 ساعات... انتحار عسكري سابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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