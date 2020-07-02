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وأضاف عضو الكنيست رئيس هيئة الأركان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بأن إسرائيل تحكمها عصابة إجرامية اليوم، ورئيس هذه العصابة هو نتنياهو نفسه.
وأشار الجنرال موشيه يوغي يعالون إلى أن "أي شخص غارق في التحقيقات والقضايا الجنائية، لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء، لأنه يهتم بمصالحه الشخصية على حساب المصالح الأمنية". في إشارة واضحة إلى نتنياهو نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر يتزعمها نتنياهو… وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: بلادنا تحكمها عصابة إجرامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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