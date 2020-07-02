رئيس الحكومة اللبنانية يفجر "قنبلة" بتصريحات مدوية

وقال دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، في السراي الحكومي: "سكتنا كثيرا عن ممارسات دبلوماسية فيها خروقات كبيرة للأعراف الدولية حرصا على الصداقات والعلاقات، لكن هذا السلوك تجاوز كل مألوف في العلاقات الأخوية والديبلوماسية".
وأضاف دياب قائلا: "يطالبوننا بالإصلاح وفي المقابل يمنحون حماية للفساد وحصانة للفاسدين ويمنعون حصولنا على ملفات الأموال المنهوبة"، متسائلاً: "هل هذه الحكومة أصبحت عاجزة وانتهى دورها وخسرنا المواجهة؟".
وأكد دياب أن "لعبة الدولار أصبحت مكشوفة ومفضوحة".
وتشهد مختلف المناطق اللبنانية تقنينا قاسيا للتيار الكهربائي، بسبب شح مادة المازوت والوقود فيما حذرت شركة كهرباء لبنان من توقف إنتاجها.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة لم يشهد لها مثيل، بعد أن خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، في حين لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة 9 آلاف ليرة.
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