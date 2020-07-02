وزير الخارجية الفرنسي يدعو في اتصال مع السراج إلى الإسراع بوقف إطلاق النار

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت حكومة الوفاق، في بيان، أن وزير الخارجية الفرنسي عبر خلال الاتصال "عن قلق بلاده من الوضع المتوتر الحالي مؤكداً بأن جهود فرنسا تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن مصلحة الليبيين وجيران ليبيا وأوروبا تكمن في أمن واستقرار ليبيا".
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من جانبه تحدث السراج عن "الضرورة القصوى لرفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط"، قائلا "إن الإغلاق يحرم الليبيين من مصدر قوتهم"، وموضحا بأن "خسائر الإغلاق المتكررة على مدار السنوات الماضية نتيجة تصرفات حمقاء فاقت ربع تريليون دولار".
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