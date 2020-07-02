© AP Photo / Amr Nabil
وأضافت الهيئة أنه يسود طقس حار على شمال البلاد وشديد الحرارة على جنوبها.
وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين المصريين بضرورة الإكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء الملابس القطنية، والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة.
وشددت الهيئة المصرية بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... تحذيرات من طقس الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.