وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "العملية العسكرية الجديدة لقوات التحالف ضد الحوثيين هدفها تدمير مراكز القيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة، واستهداف قيادات الحوثيين وورش تصنيع الأسلحة"، لافتا إلى أن "التحرك باتجاه ميناء الحديدة ليس مستبعدا ضمن هذه العملية".
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وأوضح أبو حاتم أن هدف تحييد القدرات العسكرية للحوثيين "أمر مستبعد"، مرجعا ذلك إلى أن "الحوثيين يتحصنون داخل التجمعات البشرية كدروع فضلا عن أن العاصمة محاطة بسلسة جبلية يصعب الوصول إليها".
وشدد على أنه "ما لم يكن هناك تحرك عسكري على الأرض فلن يكون هناك تحييد".
وذكر التلفزيون الرسمي السعودي، أن التحالف الذي تقوده الرياض، بدأ عملية عسكرية ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وذلك بعد أن صعدت الحركة في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد السعودية.
جاء ذلك بعد إعلان التحالف، تصديه لهجوم بصواريخ، أطلقها الحوثيون تجاه العاصمة السعودية الرياض، في أول هجوم من نوعه منذ انتهاء وقف لإطلاق النار، والذي أعلن قبل أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري يكشف أسباب عدم إمكانية التحالف تدمير القدرات العسكرية للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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