الأردن يعلن الأسبوع المقبل خطة فتح المطارات أمام بعض الدول

وأعلن الدكتور عبدالرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة، في حديثه مع "راديو هلا" الأردني، إن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل عن خطة لفتح المطار مع الدول التي وضعها الوبائي مشابه للأردن، ضمن إجراءات ومعايير محددة.
وأشار عربيات إلى أن "الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل كذلك عن خطة ترويجية وتسويقية للسياحة العلاجية".
ولفت المسؤول إلى أن "الدول المستهدفة للسياحة العلاجية هي الخليج العربي وبعض دول المغرب العربي كالجزائر وتونس بالاضافة إلى فلسطين، وذلك ضمن بروتوكول محدد وصارم من حيث جذب المرضى الذين يبحثون عن علاج لحالات أمراض القلب والأسنان والعيون وغيرها".
وأشار عربيات إلى أن هناك "نحو 17 مستشفى سيشارك بمشروع السياحة العلاجية بسعة سريرية تصل إلى ما بين 250 – 300 سرير".
وشدد على أن الأردن أثبت أن "نظامه الصحي من أفضل الأنظمة في العالم".
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