"عطر محمد بن سلمان" يفوح على "تويتر"... والسعوديون يتهافتون عليه

وتصدر هاشتاغ "عطر محمد بن سلمان"، الهاشتاغ الأكثر تداولاً عبر "تويتر"، في السعودية بعد صورة له من مكتبه. اسم العطر "لو فرنشي" وهو من دار "غيرلان" الفرنسية العريقة والرائدة في صناعة العطور، وهو عطر كلاسيكي وخليط من البرغموت أو الليمون العطري واللافندر والعنبر وتبلغ قيمته 900 ريال سعودي، أي ما يعادل 240 دولارا أمريكيا.

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