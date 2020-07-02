شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل هنية: أدعو الفلسطينيين إلى الانخراط في المواجهة الشاملة مع الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بمؤتمر فتح وحماس، وقال هنية في بيان له: "شهد شعبنا الفلسطيني اليوم خطوة متقدمة نحو تحقيق وحدة الموقف والجهد الوطني الفلسطيني لمواجهة العدو ومخططاته التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها صفقة القرن وخطة الضم".

وأكد هنية أن الجهود التي تمثلت بالمؤتمر الوطني المشترك يوم الأحد الماضى، والمسيرة الموحدة يوم الأربعاء في قطاع غزة، والمسيرات الشعبية التي جرت في لبنان والشتات، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد يوم الأحد لكل من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ جبريل الرجوب؛ للإعلان عن هذا الموقف الموحد ضد مخططات الاحتلال، وتدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك.

وأضاف هنية : إننا في قيادة حركة حماس إذ ندعم هذه الخطوة التي عكست الحرص والمسئولية الوطنية، داعياً شعبنا الفلسطيني وكل قوانا الفلسطينية إلى تعزيز العمل المشترك في كل الساحات، في الداخل والخارج للانخراط في المواجهة الشاملة مع الاحتلال، حتى يندحر عن أرضنا الفلسطينية، وفي القلب منها القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعودة لاجئينا وتحرير أسرانا.

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وختم بيانه: أدعو أمتنا العربية والإسلامية إلى تبني وإسناد الموقف الفلسطيني الموحد في مرحلة التحرر الوطني التي نخوضها، ودعم صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة.