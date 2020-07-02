شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل هنية: أدعو الفلسطينيين إلى الانخراط في المواجهة الشاملة مع الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بمؤتمر فتح وحماس، وقال هنية في بيان له: "شهد شعبنا الفلسطيني اليوم خطوة متقدمة نحو تحقيق وحدة الموقف والجهد الوطني الفلسطيني لمواجهة العدو ومخططاته التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها صفقة القرن وخطة الضم".
وأكد هنية أن الجهود التي تمثلت بالمؤتمر الوطني المشترك يوم الأحد الماضى، والمسيرة الموحدة يوم الأربعاء في قطاع غزة، والمسيرات الشعبية التي جرت في لبنان والشتات، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد يوم الأحد لكل من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ جبريل الرجوب؛ للإعلان عن هذا الموقف الموحد ضد مخططات الاحتلال، وتدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك.
وأضاف هنية : إننا في قيادة حركة حماس إذ ندعم هذه الخطوة التي عكست الحرص والمسئولية الوطنية، داعياً شعبنا الفلسطيني وكل قوانا الفلسطينية إلى تعزيز العمل المشترك في كل الساحات، في الداخل والخارج للانخراط في المواجهة الشاملة مع الاحتلال، حتى يندحر عن أرضنا الفلسطينية، وفي القلب منها القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعودة لاجئينا وتحرير أسرانا.
وختم بيانه: أدعو أمتنا العربية والإسلامية إلى تبني وإسناد الموقف الفلسطيني الموحد في مرحلة التحرر الوطني التي نخوضها، ودعم صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة.
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