شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الكويت ينهى عزل "كورونا" بمناطق جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس وزراء الكويت إنهاء عزل "كورونا" المفروض على منطقتى جليب الشيوخ والمهبولة اعتباراً من الخميس المقبل. وفق الراى الكويتية.

وقد أعلن رئيس مركز التواصل الحكومى والناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعا استثنائيا فى إطار متابعته المتواصلة لبحث تقارير الجهات بشأن مواجهة فيروس كورونا COVID-19.

وكان المجلس قد أقر ، خلال اجتماعه الذى عقد الخميس الماضى ، انتقال الكويت إلى المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة والتى سبق أن وضعها المجلس مكونة من 5 مراحل ، وتششمل هذه المرحلة البدء بالمرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، فتح كافة المجمعات التجارية بينها الأفنيوز و سوق شرق، و360،و فتح الحدائق، والمنتزهات، ومحلات التجزئة، والمطاعم والمقاهى تسلم الطلبات دون الجلوس.

وتعديل مواعيد الحظر الجزئى ليصبح من الساعة 8 مساءً حتى 5 صباحاً اعتباراً من الثلاثاء المقبل، وقرر مجلس الوزراء، إلغاء قرار تعطيل العمل فى الدوائر الحكومية وتعديلاته وبدء العمل اعتباراً من الثلاثاء بطاقة لا تزيد على 30%، وكانت المرحلة الأولى، من مراحل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية قد بدأت فى 31 مايو الماضى وشهدت إعادة فتح المساجد فى بعض المناطق وإقامة الصلوات داخلها بعد تجهيزها وفق الاشتراطات الصحية.