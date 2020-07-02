شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات حربية تركية تقصف قضاء العمادية فى كردستان العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرات حربية تركية وبشكل مكثف مناطق قضاء العمادية (آميدى) التابع لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، تحت ذريعة كبح جماح مسلحي حزب العمال الكردستانى. وذكرت وسائل الإعلام الكردية نقلا عن شهود عيان - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن الطائرات التركية قصفت اليوم الخميس وبشكل مكثف سفوح جبل (كارة)، دون توفر معلومات عن الأضرار الناجمة بسبب استمرار القصف، مضيفة أن العمليات العسكرية التركية مازالت مستمرة.

كانت قوة من حرس الحدود العراقية وصلت أمس مناطق (باطوفا)، ورفعت العلم العراقي وشرعت باستحكام مواقعها.

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