شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد دعمها لترشح الإمارات للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مملكة البحرين دعمها التام لدولة الإمارات العربية المتحدة في ترشيحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة من 2022-2023م، وثمن السفير جمال فارس الرويعى المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة -وفقا لوكالة الانباء البحرينية-اليوم الخميس، الدور الكبير والحيوي لدولة الإمارات في حفظ الأمن واستدامة السلام في المنطقة والعالم ككل، بسياستها المتزنة واهتمامها البالغ بدعم برامج التنمية في العديد من الدول بهدف تعزيز استقرارها وازدهارها وتقدم شعوبها. وقال الرويعي إن مملكة البحرين متمثلة في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة ، ستسخر كافة إمكانياتها في مساندة البعثة الدائمة لدولة الإمارات في هذا الشأن.



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