شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 675 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، اليوم الخميس، عن تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالى للحالات إلى 47859 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الحالات 359 حالة.

وأوضحت "الصحة الكويتية"، أن جميع الحالات المصابة بالفيروس كانت مخالطة لحالات مصابة والتى لم يثبت أنها مخالطة يتم التحرى على مصدر العدوى.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس، شفاء 675 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 38 ألفا و390 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال675 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.