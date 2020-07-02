شكرا لقرائتكم خبر عن الدولية للهجرة : أكثر من نصف مليون مهاجر فى ليبيا تأثروا بأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر أحدث تقارير المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أن أكثر من نصف مليون مهاجر (625638) من أكثر من 44 دولة موجودون في ليبيا، غالبيتهم من دول مجاورة، في مقدمتها النيجر بمُعدل (128.953) مهاجرا، وتشاد (102.725) مهاجرا، ومصر (102.700) مهاجر، والسودان (75.967) مهاجرا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت المنظمة، في تقرير لها اليوم، إن “الوجود الكبير للمهاجرين من الدول المجاورة يعكس التأثير المهم للعلاقات التاريخية بين المجتمعات عبر الحدود الليبية، ودور القرب الجغرافي في تحديد ديناميكيات الهجرة إلى ليبيا”.

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وأضافت أن “أكبر عدد من المهاجرين يتركز بالمنطقة الغربية في مدينة طرابلس، تليها مدينة إجدابيا في المنطقة الشرقية، ومن ثم مدينة مرزق جنوباً”.

ويُشير تقرير المنظمة إلى أن “تحليل البيانات التي تم جمعها يسلط الضوء على أن وصول المهاجرين إلى الخدمات الصحية لا يزال يشكل صعوبة كبيرة”.

وأوضح التقرير، أن “93% من المهاجرين الذين يعتمدون على أجور العمالة اليومية، تأثروا من إجراءات التوقف التي فرضها فيروس كورونا في ليبيا وهو ما يزيد من معاناة المهاجرين الإنسانية في البلاد، في حين رصدت المنظمة أبرز 8 احتياجات يفتقدها المهاجر في ليبيا وهي: (الحماية، الطعام، السكن، المنافع الصحية، الصحة العامة، مواد أخرى غير الغذاء، المساعدة القانونية، والأمن)”.