شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يصف فترة حكم الرئيس السابق بـ"مرحلة الإنحراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون خلال إشرافه على حفل أقيم بقصر الشعب بالجزائر العاصمة اليوم الخميس ، لتقليد الرتب ومنح الأوسمة لضباط الجيش بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال والشباب ، "إنه لا يخلوا من المغزى أن تعود احتفالية عيد الاستقلال لأول مرة منذ عقود إلى هذا المكان (قصر الشعب) وفي مناسبة تاريخية فاصلة في حياة الأمة، بعد مرحلة الانحراف التي أَبعدت الشعب عن حكامه، مما أدى إلى انتفاض الشعب في حراكه المبارك، بكل مكوناته وفئاته من أجل التغيير الجذري بمعية جيشه العتيد سليل جيش التحرير الوطني".

وذكر الرئيس الجزائرى إن اختيار المكان يعود "للحرص على ترجمة تلك الصور الرائعة للتلاحم العضوي بين الجيش والشعب وانصهارهما في بوتقة واحدة هي الأصل".

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الخميس، ترقية اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان بالنيابة إلى رتبة الفريق، وترقية الفريق بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري إلى رتبة الفريق أول.