شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تطرح مناقصة جديدة لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون اليوم الخميس، إن هيئة حكومية سورية طرحت مناقصة عالمية لشراء 200 ألف طن من القمح اللين لإنتاج الخبز، مشترطة التوريد من روسيا فقط.
وأوضحوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض في مناقصة المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب هو 28 يوليو.
وفى شأن سورى أخر، قام الجيش الأمريكي بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة له تمثلت بمطار عسكري في منطقة اليعربية بريف الحسكة وذلك لتعزيز وجوده في الجزيرة السورية.
وذكرت مصادر أهلية من ريف الحسكة وفق " سبوتنيك" أن الجيش الأمريكي أنشأ مطارا عسكريا جديدا لتعزيز وجوده في منطقة الجزيرة السورية وذلك في المنطقة الواقعة بين قرية أم كهيف وصوامع حبوب تل علو على بعد 8 كم جنوبا بريف مدينة اليعربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
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