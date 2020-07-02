شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة استثنائية لإجلاء 150 من العالقين المغاربة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت رحلة استثنائية لإجلاء عدد من العالقين المغاربة بالقاهرة، وتمكنت سفارة المملكة المغربية لدى مصر اليوم من إنهاء الإجراءات الخاصة بالطائرة الاستثنائية لنقل 150 من المغاربة العالقين فى مصر، وأصدرت السفارة المغربية بالقاهرة بيان بشأن تنظيم عملية عودة الزوار المغاربة العالقين بمصر بسبب جائحة كورونا, جاء فيه أن سفارة المملكة المغربية بالقاهرة تنبه المواطنين المغاربة العالقين بمصر أنها تلقت 510 طلباً للعودة الى أرض الوطن وذلك من 16/ 3 / 2020 ، وكانت نتيجة دراسة تلك الطلبات :

أولا : المقيمون بمصر او الذين لديهم تأشيرة طويلة الأمد عددهم : 79

ثانياً: المقيمون ببلد ثالث والذين تصل تذكرة سفرهم على العودة الى ذلك البلد عددهم: 12

ثالثاً : الزوار الذين كان بإمكانهم مغادرة مصر قبل 16 / 3 / 2020 , أي قبل تاريخ تعليق الرحلات الجوية ، ولم يفعلوا ذلك عددهم : 37

رابعاً : أصحاب الملفات الناقصة عددهم : 47

خامسا : الذين أدلو بتذاكر سفر مغلوطة، علما بأن عملية التأكد من صحة تذاكر السفر لازالت جارية بتنسيق مع الجهات المعنية: عددهم 8

سادسا: الزوار الذين دخلوا مصر بتاشيرة سياحية قصيرة الامد وكانت تذاكر سفرهم تنص على العودة الى المغرب مابين 16 / 3 / 2020 و 15 / 7 / 2020 :عددهم327 .

وستقرر السلطات المغربية المختصة تنظيم رحلات جوية أخرى من أي نوع كانت في ضوء المستجدات التي سيفرزها تطور الوضع الوبائي العالمي والإمكانيات المتاحة .

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