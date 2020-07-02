الرئيس أردوغان يصل العاصمة القطرية

الدوحة/ الخليج 365

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عصر الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار زيارة عمل.

وشارك وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ومسؤولون آخرون في استقبال أردوغان بمطار الدوحة القديم.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى قطر، والتي تستغرق يومًا واحدًا، وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار.

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كما يرافقه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويبحث معه العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين.



ومن المنتظر أيضا أن يناقش الزعيمان على هامش الزيارة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وهذه الزيارة هي الأولى للرئيس أردوغان إلى خارج البلاد عقب وباء فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.