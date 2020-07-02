الدفاع التركية: القبض على 6 إرهابيين من " ي ب ك" في عفرين

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إلقاء القبض على 6 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، في منطقة عملية غصن الزيتون شمال غربي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين الذين تم القبض عليهم، كانوا يستعدون للقيام بعملية إرهابية في المنطقة.

وأضاف البيان أن إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" تم القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من تحقيق مخططهم في زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة غصن الزيتون.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.