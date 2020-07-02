الدفاع التركية: تحييد 2 من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 2 من إرهابيي منظمة "بي كا كا" خلال العمليات شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها الخميس إن القوات الخاصة التركية اشتبكت مع ارهابيين من "بي كا كا" في منطقة "هاكورك" شمالي العراق.

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وأكّدت أن القوات التركية تمكنت من تحييد الإرهابيين مع الأسلحة التي كانت بحوزتهما.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.



يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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