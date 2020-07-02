مصر تجلي 930 عاملا عالقا من الكويت

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت السلطات المصرية، الخميس، إجلاء 930 عاملًا من الكويت، ضمن عمليات إجلاء الرعايا من الخارج جراء تفشي فيروس كورونا.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، بـ"وصول 6 رحلات طيران تقل 930 عاملا مصريا من العالقين بالكويت".
وفي مايو/أيار الماضي، أوقفت السلطات الكويتية، مصريين مخالفين لنظام الإقامات جراء قيامهم بأعمال شغب وعنف للمطالبة بالعودة إلى بلادهم.
وردا على ذلك، أعلنت السلطات المصرية آنذاك، تسيير رحلات طيران استثنائية، لإجلاء نحو 6 آلاف من رعاياها، كانوا متواجدين في مراكز إيواء بالكويت، وعودتهم إلى بلادهم.
ومؤخرا، خففت عدة دول عربية، بينها مصر والكويت، إجراءات احترازية فرضتها للحد من تفشي كورونا قبل نحو 3 أشهر، أبرزها عودة حركة الطيران.
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