الرئيس الجزائرى يعتمد حركة ترقيات فى صفوف الجيش تشمل رئيس الأركان بالنيابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الخميس، ترقية اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان بالنيابة إلى رتبة الفريق، وترقية الفريق بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري إلى رتبة الفريق أول. جاء ذلك خلال رئاسة تبون اليوم الخميس لحفل أقيم بقصر الشعب بالجزائر العاصمة اليوم الخميس لتقليد الرتب ومنح الاوسمة لضباط الجيش بمناسبة الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب. وأعلن تبون أن طائرة عسكرية ستصل خلال ساعات قليلة إلى الجزائر قادمة من فرنسا، وعلى متنها رفاة 24 من شهداء المقاومة الشعبية إبان الثورة التحريرية الجزائرية لدفنهم بأرض الوطن.

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