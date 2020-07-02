الاستخبارات العراقية تلقى القبض على إرهابى لانتمائه لعصابات داعش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، القبض على الإدارى لما يسمى بكتيبة (المقبور) البغدادى ولاية الجنوب. وذكرت وزارة الداخلية العراقية - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا - أن مفارز وكالة الاستخبارات فى وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذى يعمل "الإداري" لما يسمى كتيبة (المقبور) البغدادى ولاية الجنو. وأوضحت الداخلية أنه تم القبض عليه بعد متابعته من محافظة بغداد إلى محافظة السليمانية بالتنسيق مع قوات الأسايش، وتمت الإطاحة به وتسليمه إلى الجهات المعنية بشكل أصولي.

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