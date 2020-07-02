شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات بليبيا ترحب بتمديد المشروع الأممى للمساعدة الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا، بقرار تمديد مشروع الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية "تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي" حتى ديسمبر 2021، والذي يعمل على تحضير المفوضية لأي أحداث انتخابية قادمة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، أن قرار التمديد جاء في اجتماع مجلس المشروع المنعقد عبر الفيديو يوم 30 يونيو برئاسة رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP Libya)، جيراردو نوتو. وبحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم بالخير بصفته ممثل المفوضية في اللجنة الفنية بالمشروع وعدد من ممثلي الدول المانحة مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة.

واستهل السائح، الاجتماع باستعراض السياق الانتخابي في ليبيا، مبينا التحديات والفرص والشروط اللازمة للانتخابات. معبرا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن شكرهما للدول المانحة على التزامهم المستمر لتعزيز العمليات الديمقراطية في ليبيا ودعمهم للمفوضية من خلال مشروع "تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي" الخاص ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي.

ومن جانبهم، أقرت الجهات المانحة بالتقدم الذي أحرزته المفوضية والمشروع، وأشاروا إلى أهمية الحفاظ على دعم انتخابي فعال للمفوضية لضمان استعدادها من الناحية الفنية لإجراء عمليات انتخابية ذات مصداقية في حال الدعوة إليها.