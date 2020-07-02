شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: مدير الأمن العام يبحث مع نطره اللبنانى التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مدير الأمن العام في الأردن اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، خلال لقائه في مكتبه اليوم، مدير الأمن العام اللبنانى اللواء عباس ابراهيم، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد اللواء الركن الحواتمة خلال اللقاء على نهج التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن العربية، تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى العلاقة الطيبة بين مديريتي الأمن العام الأردنية واللبنانية، والتي تأتي في سياق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين.

ولفت الحواتمة إلى أهمية تعزيز التعاون القائم، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات لا سيما التدريبية منها والفنية، مؤكداً أن مديرية الأمن العام تضع كافة خبراتها أمام الأشقاء، وبما يسهم في تحقيق الأمن والطمأنينة في البلدين الشقيقين.

من جانبه أشاد اللواء عباس ابراهيم بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها مديرية الأمن العام الأردنية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً ضرورة السعي الدائم لتعزيز قنوات الاتصال والتنسيق، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مديريتي الأمن العام الأردنية واللبنانية، والاستفادة من هذه العلاقة في تبادل الخبرات وبناء القدرات لدى الجانبين.