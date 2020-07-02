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رئيس هيئة الأركان الأردنى يستقبل وزير الدفاع العراقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمملكة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الخميس، وزير الدفاع العراقي جمعة عناد والوفد المرافق له.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بحث اللواء الركن الحنيطي مع عناد خلال اللقاء، الذي حضره السفير العراقي والملحق العسكري العراقي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

وجرى للضيف استقبال عسكري رسمي، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

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