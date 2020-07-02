شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة البحرين تستجوب 7 أشخاص رفضوا العزل الصحى بعد إصابتهم بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستجوب نيابة مملكة البحرين 7 أشخاص رفضوا العزل الصحي بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وبحسب صحيفة اليام البحرينية، صرح رئيس النيابة عدنان الوداعي بأنه في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة فيروس كورونا، والتأكيد على حتمية اتباع إجراءات الحد من انتشاره، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصحة تضمن رفض سبعة من المصابين بفيروس كورونا المستجد التواجد في الأماكن المخصصة للعزل الصحي لتلقي العلاج.
وفي هذا الصدد شدد رئيس النيابة على ضرورة التزام الكافة باتباع تعليمات الفريق الطبي والإلتزام بما يتم إتخاذه من إجراءات صحية للسيطرة على ذلك المرض و منع انتشاره، في وقت تتظافر فيه جهود الدولة كافة للحفاظ على سلامة المجتمع، مؤكداً أن النيابة العامة لن تتوانى عن تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يخرق الاجراءات والتدابير الصحية المتخذة، داعياً الجميع إلى تجنب مخالفة تلك الإجراءات وما يستتبع ذلك من الخضوع للمساءلة الجنائية عن تلك الجريمة والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار.
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة البحرين تستجوب 7 أشخاص رفضوا العزل الصحى بعد إصابتهم بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.